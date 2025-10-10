Н орвежкият Нобелов комитет ще обяви носителя на силно желаната, но известна с непредсказуемостта си Нобелова награда за мир днес в 9:00 ч. (GMT) (12 часа българско време, бел.ред.).

Комитетът обикновено отличава онези, които са допринесли значително за трайния мир, са насърчили международното братство и са укрепили институциите, които допринасят за постигането на тези цели.

Носят се слухове за потенциала на американския президент Доналд Тръмп да грабне наградата, идея, подхранвана отчасти от самия президент. Опитните наблюдатели на Нобеловата награда обаче твърдят, че шансовете му са малки, въпреки забележителните му намеси във външната политика и личните му претенции за заслуги.

Той беше официално номиниран от израелския премиер Бенямин Нетаняху, докато президентът на Азербайджан заяви, че Тръмп заслужава наградата, пише Daily Star.

Мат Мокхефи-Аштън, главен преподавател по политика и международни отношения, заяви пред Independent: „В свят, където това може да се случи, тогава абсолютно мисля, че е възможно Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир.“

И Тръмп коментира това, заявявайки: „Нямам представа... Не мисля, че някой в ​​историята е уреждал толкова много войни. Но може би ще намерят причина да не ми го дадат. Ако бях Обама, щяха да ми дадат Нобеловата награда след 10 секунди. Дадоха я на Обама.Той дори не знаеше за какво я е получил. Беше там около 15 секунди и получи Нобеловата награда. Аз най-вероятно вероятно никога няма да я получа“.

Има обаче и други, които биха могли да спечелят, както предполага Институтът за изследване на мира в Осло. Сред тях са суданските „Стаи за спешно реагиране“ – мрежа, ръководена от общността, която се превърна в неразделна част от хуманитарния отговор на страната на гражданската война; Международният съд и Международният наказателен съд; и Комитетът за защита на журналистите – организация, базирана в САЩ, която се застъпва за свободата на печата и документира журналисти, убити на служебен път.

Миналогодишното отличие беше присъдено на „Нихон Хиданкьо“ – движение от оцелели от атомните бомбардировки в Япония, които неуморно работят за поддържане на табуто около употребата на ядрени оръжия.