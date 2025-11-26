Н ай-малко четирима души са загинали при огромен пожар, обхванал три жилищни кули в Хонконг, оставяйки местните жители в капан в апартаментите им.
A massive fire engulfed multiple high-rise towers of a residential complex in Hong Kong’s northern Tai Po district. pic.twitter.com/lg2MEfqoNZ— New York Post (@nypost) November 26, 2025
Пламъци и дим разкъсваха 31-етажните високи сгради на Уанг Фук Корт - дом на 4000 души в квартал Тай По - като екипи се бореха с пламъците през нощта.
Полицията е получила множество сигнали за хора, заклещени в сградите, които не могат да избягат през дима и пламъците. Най-малко 12 души, включително пожарникар, може би са загинали, а най-малко други 16 са ранени, според SCMP.
At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025
The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK
Някои от ранените са в критично състояние, като се съобщава, че трима са били откарани по спешност в болница в безсъзнание и с изгаряния.
Огънят се е разпространил през бамбуково скеле, поставено около външната страна на жилищните блокове, което от своя страна е подпалило сградите, съобщават медиите в Хонконг. Видео на живо от мястото на инцидента показва интензивен пожар, като пламъците видимо се разпространяват от кулите през следобеда и през нощта.
At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0— ABC News (@ABC) November 26, 2025
Властите затвориха участъци от близка магистрала, докато екипи се борят с пожарите. Кадри от мястото на инцидента показват редица пожарни коли, паркирани около сградите, с огромни водни струи, монтирани на дълги удължения, насочени към кулите.