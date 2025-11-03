С едем души загинаха, a четирима бяха ранени, след като лавина падна в базовия лагер на връх Ялунг Ри (5630 метра) в долината Ролвалинг в област Долаха в понеделник сутринта.

Сред жертвите са трима американски граждани, един канадец, един италианец и двама непалски граждани, според заместник-началника на полицията Гян Кумар Махато от окръжното полицейско управление в Долаха, предава kathmandupost.

Той каза, че лавината е възникнала, докато екипът от непалски и чуждестранни катерачи, заедно с местни водачи, са били в базовия лагер Ялунг Ри като част от подготовката си за изкачване на по-високия връх Долма Кханг (6332 метра).

Спасителните операции продължават, но властите съобщиха, че са били преустановени след вечерта. По-рано спасителните усилия бяха забавени поради ограничения за полети в региона Ролвалинг, които изискват специално административно разрешение за движение на хеликоптери. Дори след получаване на разрешение, неблагоприятното време причини допълнително забавяне.