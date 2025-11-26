С пециалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф е заявил пред високопоставен служител на Кремъл миналия месец, че постигането на мир в Украйна ще изисква Русия да поеме контрол над Донецк и потенциално отделна размяна на територии, според запис на разговора им, получен от Bloomberg.

СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА: Зеленски прие мирния план на Тръмп!

В телефонния разговор от 14 октомври с Юрий Ушаков, най-важният съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин, Уиткоф заяви, че според него териториалните отстъпки са необходими, като същевременно посъветва Ушаков да поздрави Тръмп и да насочи дискусиите към по-оптимистична посока.

„Сега, от моя страна, знам какво е необходимо, за да се сключи мирно споразумение: Донецк и може би размяна на територии някъде“, каза Уиткоф на Ушаков по време на петминутния разговор, според стенограмата на Bloomberg. „Но казвам, вместо да говорим така, нека говорим с повече надежда, защото мисля, че ще стигнем до споразумение“, добавя той.

В сряда Ушаков се появи, за да потвърди автентичността на телефонния разговор, заявявайки пред руската държавна телевизия, че изтичането на информация вероятно е опит за „възпрепятстване“ на преговорите. „Що се отнася до Уиткоф, мога да кажа, че е постигнато предварително споразумение той да дойде в Москва следващата седмица“, каза Ушаков.

Белият дом не оспори достоверността на преписа, а Тръмп определи подхода на Уиткоф към руснаците по време на разговора като „стандартна“ процедура за преговори.

Записът предлага директен поглед върху подхода на Уиткоф към преговорите и изглежда разкрива произхода на спорното 28-точково мирно предложение, появило се по-рано този месец.