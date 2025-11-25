С ветът е на крачка от драматичен обрат във войната между Русия и Украйна! Според високопоставен американски представител Киев вече е дал зелена светлина на мирното споразумение – оставали само „дребни детайли“, предаде Си Ен Ен.

Но… президентът Зеленски охлажда ентусиазма: „Има резултати, но още много работа ни чака!“

Докато американският армейски секретар Дан Дрискол води разговори с руска делегация в Абу Даби, от Вашингтон твърдят сензационно: „Украинците са съгласни. Сделката е на прага на финализиране!“

Украйна обаче звучи по-предпазливо. Секретарят по национална сигурност Рустем Умеров признава: „Има общо разбиране по основните параметри на споразумението“. Но Киев чака и подкрепа от европейските съюзници. А Зеленски готви визита във Вашингтон, за да довърши разговорите лично с президента Доналд Тръмп.

Американците говорят за „почти договорен мир“, докато Киев говори за „перспективи“ и „още много работа“.

От Москва – засега тишина. Но според американски източници разговорите в Абу Даби „вървят добре“.