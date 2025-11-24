С амо седмици преди насрочената среща с президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, руският лидер Владимир Путин оцеля след таен опит на Кремъл да го елиминира със смъртоносна нервнопаралитична отрова, съобщиха източници от разузнаването пред Radar Online.

Разтърсен до мозъка на костите си и щастлив да оцелее, Путин нареди брутални репресии срещу всеки, когото дори бегло подозираше, че е замесен в заговора, и нареди тайни екзекуции на военни служители, бюрократи и олигарси „независимо от доказателствата“, казва експерт, свързан с американските шпионски служби.

Сега руският президент е станал „все по-параноичен и заблуден“, според професионалиста по разузнаването, който разкри, че дори най-близките и най-доверени помощници на държавния глава, се страхуват да не бъдат обвинени за опита за убийство.

„Путин все още е с мишена на гърба си, въпреки неуспешния опит за покушение“, каза източник от разузнаването, добавяйки: „Заговорът беше съставен от олигарси, военни съветници на средно ниво и висши шпиони, които не бяха доволни от състоянието на руската икономика още преди тя да се срине след инвазията в Украйна“.

Организаторът на опита за покушение – милиардер бизнесмен с връзки в банковото дело, петрола и високите технологии – е успял да се измъкне през мрежата на разузнаването на Путин и сега е в Западна Европа под закрилата на френската служба за външно разузнаване DGSE, твърди експертът.

Според специалиста, агентите на DGSE са били информирани, че кремълските заговорници са решили да елиминират президента си, като намазат ръкав на екипа му за джудо с нервнопаралитичното вещество Новичок.

Заговорът за убийството на Путин обаче се объркал, когато вече починалият партньор по тренировки на Путин облякъл отровното джудо, вместо предвидената цел.

юОпитът за покушение идва, докато Путин и Тръмп са все по-близо до сключване на мирна сделка за Украйна.