В ойната в Украйна влиза в нова – и много по-тъмна – фаза за руската армия. Докато фронтът буксува, масови бягства разклащат редиците на Кремъл. Само за година и половина броят на делата за дезертиране е скочил от 8000 на над 18 000 – а реалните цифри, според независими източници, са още по-стряскащи.

Русия строи репресивна машина за връщане на бегълците – заплахи срещу семействата, арести, проследяване на банкови операции, подслушване на разговори, а в някои случаи – грубо насилие. „Инсайдър“ събира показания от мъже, опитали да избягат от войната, които разкриват зловещия механизъм зад „ловците на дезертьори“, предаде БГНЕС.

Александър, открит по донос на съседи и банково наблюдение, е върнат насила на фронта. Оттогава е в неизвестност.

Сергей, 39-годишен ватман, плаща 500 000 рубли за фалшиво медицинско, за да избегне мобилизация. Парите изчезват, а той самият е арестуван и хвърлен в специална част за бегълци, където е подложен на унижения. След драматичен маршрут през Беларус и Армения успява да избяга – но само временно.

Михаил, опитал да се скрие, получава chilling обаждане от своя командир: „Родителите ти умират заради теб. Ако не се върнеш, ще свършиш или в затвора, или убит.“

От страх се предава. Веднага заплашен, че ще бъде пратен в щурмова част – практически билет в едната посока – той се гърчи между обещания и заплахи. Чудо е, че оцелява.

Въпреки бруталните мерки на Кремъл, системата се пропуква. В Русия възникват тайни мрежи, които помагат на войниците да променят самоличност, да се укриват и да напускат страната. Дезертьорите разчитат дори на съчувстващи или корумпирани офицери, които им помагат да избягат.