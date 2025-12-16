Н икога няма да започна промени в Конституцията, докато Европейският съвет и България не изпълнят нашите условия. Това каза премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски относно започването на преговори за членство на РСМ в ЕС. Съгласно преговорната рамка, която е одобрена от всички държави членки на ЕС, РСМ трябва да промени Конституцията за да започне преговорния процес.

Това условие е казвано многокротно от всички официални лица, включително и от председателя на ЕК Урсула фон Дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, както и от комисаря по разширяване Марта Кос.

Изявлението бе направено часове преди ключовото заседание на Съвета по "Общи въпроси" в Брюксел, в което ще участват министрите по европейските въпроси от държавите членки на Европейския съюз. В текста на проектозаключението Европейския съвет призовава Северна Македония да изпълни своето задължение и да извърши конституционните промени, за да продължи процесът на преговори.

Срещата на Съвета "Общи въпроси" представлява финалната министерска стъпка преди срещата на държавните и правителствените ръководители. Министрите ще обсъдят и финализират текста, който отразява официалната позиция на ЕС по отношение на реформите и напредъка, постигнат от страните, стремящи се към членство (включително Украйна, Молдова, Западните Балкани, Грузия и Турция).

"От наша страна има две постоянни, непроменящи се неща. Не е честно и никой от нас не трябва да очаква това правителство да започне промени в Конституцията, без да бъдат изпълнени тези две неща: първо, трябва да имаме ясни гаранции от Европейския съвет, че нито един от тези, които са на тази маса, нямат нищо против вековната македонска идентичност, че македонският език ще бъде официален език и че вече няма да има двустранни въпроси, а процесът ще се ръководи от Копенхагенските критерии. Това трябва да се случи на всяка цена.

Второто нещо е, ако ние изпълняваме всички капитулации и предателства на предишните политици, тогава източният съсед трябва да изпълни поне всичко онова, което е приел за защита на правата на човека, а това означава да позволи регистрацията на неправителствентите организации, например "ОМО Илинден-Пирин", съгласно издадените 14 присъди от съда в Страсбург.

Това е най-малкото, което може да направи, за да имаме доверие в този процес. Ние няма как да влезем в процес, в който няма известност, няма да има успешен край. Няма да стане. Ние не искаме милост", каза Мицкоски пред местната телевизия "Сител".

Според него "гражданите били разочаровани, защото са дали много за интеграцията - име, знаме, банкноти, няколко промени в Конституцията". Всеки път, когато се изпълни едно условие, идва ново. Не мога повече да излагам държавата на нещо подобно“, каза още той.

Той заяви, че е "имало инициативи от влиятелни държави-членки на Европейския съюз и европейски политици за двустранни разговори между Скопие и София, но те са били неуспешни".

„Имаше инициативи от много влиятелни държави-членки на ЕС и дори много влиятелни политици в Брюксел да се организира среща, на която министрите да обсъждат двустранни въпроси, като например на външните работи. Представете си, тези инициативи бяха неуспешни. Нямаше никакъв отговор от другата страна“, каза още северномакедонският премиер.