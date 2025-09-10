Д оналд Тръмп обикновено предизвиква вълна от реакции заради странните неща, които изрича – но този път интернет „избухна“ заради нещо, което влезе в устата му.

След като вече създаде половинчасово закъснение на финала на US Open в неделя заради пристигането си, „Оранжевото бебе“ направи още нещо любопитно. 79-годишният бе заснет как стиска в зъбите си мистериозно светлосиньо хапче.

Фотографът Андрес Кудаки улови странния момент и го публикува в X, придружен с надпис: „Президентът на САЩ Доналд Тръмп взема таблетка, докато гледа финала на US Open между Яник Синер и Карлос Алкарас на 7 септември 2025 г. в Ню Йорк.“

Някои онлайн детективи предположиха, че това е просто беззахарно ментово бонбонче. Други обаче бяха убедени, че става дума за далеч по-интимна доза – прочутото „синьо хапче“ Виагра.

В социалните мрежи заваляха теории. Някои се позоваха на факта, че според последния медицински доклад Тръмп приема лекарства за холестерол – розувастатин и езетимиб, както и ежедневен аспирин – но никое от тях не е синьо.

Докато Алкарас триумфира над Синер в четири сета, Тръмп бе засечен да дремва, да не ръкопляска и да се държи в разрез с настроението на публиката.

Експерт по езика на тялото Джуди Джеймс коментира: „Докато всички ръкопляскат, Тръмп просто повдига панталоните си и се усмихва иронично, вместо да аплодира.“

Медиите твърдят, че преди финала организаторите са предупредили телевизиите да не показват негативни реакции на публиката към президента.

Доналд Тръмп Мистериозно хапче Интернет реакции US Open социални мрежи синьо хапче виагра