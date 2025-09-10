Д оналд Тръмп обикновено предизвиква вълна от реакции заради странните неща, които изрича – но този път интернет „избухна“ заради нещо, което влезе в устата му.

След като вече създаде половинчасово закъснение на финала на US Open в неделя заради пристигането си, „Оранжевото бебе“ направи още нещо любопитно. 79-годишният бе заснет как стиска в зъбите си мистериозно светлосиньо хапче.

Фотографът Андрес Кудаки улови странния момент и го публикува в X, придружен с надпис: „Президентът на САЩ Доналд Тръмп взема таблетка, докато гледа финала на US Open между Яник Синер и Карлос Алкарас на 7 септември 2025 г. в Ню Йорк.“

Dictator Trump today at the U.S. Open men’s final in New York City. Popping a Viagra someone thinks he's gonna get laid in New York



📷: Andres Kudacki pic.twitter.com/uSjkpwvoYB — Frank®™ (@WFMGINC) September 8, 2025

Някои онлайн детективи предположиха, че това е просто беззахарно ментово бонбонче. Други обаче бяха убедени, че става дума за далеч по-интимна доза – прочутото „синьо хапче“ Виагра.

В социалните мрежи заваляха теории. Някои се позоваха на факта, че според последния медицински доклад Тръмп приема лекарства за холестерол – розувастатин и езетимиб, както и ежедневен аспирин – но никое от тях не е синьо.

Докато Алкарас триумфира над Синер в четири сета, Тръмп бе засечен да дремва, да не ръкопляска и да се държи в разрез с настроението на публиката.

Експерт по езика на тялото Джуди Джеймс коментира: „Докато всички ръкопляскат, Тръмп просто повдига панталоните си и се усмихва иронично, вместо да аплодира.“

Медиите твърдят, че преди финала организаторите са предупредили телевизиите да не показват негативни реакции на публиката към президента.