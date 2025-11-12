М агнитните смущения в земната орбита се развиват неравномерно. Наблюдават се изблици на геомагнитно излъчване, а нивата на мощност са близки до исторически стойности, според Telegram канала на ИКИ РАН.

От орбита постъпват данни за рекордни параметри на междупланетното магнитно поле с ниски скорости на слънчевия вятър. Тази комбинация от параметри поражда съмнения. Магнитната буря се развива неравномерно: умерено смущаващи периоди се редуват с импулсивни изблици. Прогнозата от глобалните центрове е напълно опровергана; ситуацията се следи в момента на случващото се.

Земната магнитосфера може да достигне ниво G5 по всяко време с текущи стойности на междупланетното магнитно поле от около 50 nT.