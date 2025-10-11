У краински безпилотни летателни апарати са поразили руската нефтопреработвателна рафинерия "Башнефт" в град Уфа, столица на руската република Башкортостан, причинявайки експлозии и пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на източник от Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
OSINT analysts CyberBoroshno confirmed damage to the AVT-5 crude oil unit at Bashneft-Novoil refinery in Ufa. pic.twitter.com/Vd8YfqaMwQ— WarTranslated (@wartranslated) October 11, 2025
"Това е третият удар на ССУ дълбоко в територията на Башкортостан през последния месец - на 1400 километра от Украйна. Такива удари показват, че няма безопасни места дълбоко в тила на Руската федерация", заяви източникът от ССУ, цитиран от БТА.
Video of a Ukrainian drone over Bashkortostan reportedly on its way to attack the Bashneft oil refinery. It is being claimed thet there were two areas of the refinery hit. The refinery (in red) and Kazanorgsintez (in yellow) a petrochemical facility. https://t.co/WPQ30d2B4I pic.twitter.com/uywg0ROFtF— raging545 (@raging545) October 11, 2025