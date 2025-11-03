Б асистът на певицата Теди Кацарова се е пребил по време на снимките на клипа на новата им песен „Точният момент“, разкри пред „Телеграф“ пианистът Дани Лазаров.

Парчето е тяхната втора обща песен, като очевидно ще последват още. То има модерно звучене, интересно видео и бързо набра популярност сред феновете.

Стол

„Мариян – басистът, беше седнал във въртящия се стол, който се вижда и в клипа. Беше сложен по много странен начин и той падна назад, като също се заклещи в яйцето и не можеше да спре да се върти като пумпал“, сподели, смеейки се, пианистът Дани Лазаров, който е част от БНБенд. „Нещата отново се случиха в „Балкантон“ – заедно се събирахме и решавахме всичко по песента. Този път ни отне малко повече усилия – искахме да направим парчето по-модерно. Текстът е главно дело на Теди, аз повече се занимавах с музиката“, разказва с усмивка Лазаров.

„Снимахме видеото в Brucante – The Farm – това е склад за стари мебели. Решихме да действаме по-разчупено и да вкараме по-интересни кадри. За стилистиката е изцяло отговорен Данил Кираджиев. Потрудихме се доста и се надявам на хората да им хареса“, споделя той в заключение.

Ретро

„Точният момент“ на Теди Кацарова и BNBand е песен, която стои на границата между радиофоничния поп и по-зрялото клубно звучене. Кацарова, позната със своята сценична елегантност, тук залага на умереност – нито прекалено емоционална, нито прекалено дистанцирана. Вокалът ѝ е стабилен, чист и леко ретро като тембър, което придава известна носталгия, но без да тежи.

Самата композиция е изчистена, с умерено темпо и подредена структура, в която BNBand внасят професионализъм и дисциплина. Липсва изненада, но има ясно усещане за контрол – всичко е точно на мястото си, както подсказва и заглавието. Това може да се тълкува и като предимство, и като ограничение: песента не рискува, не надскача рамката, но пък звучи довършено и уверено.

Видеото следва същата линия – семпло, стилно, визуално подредено. Няма сюжет, но има настроение. Кадрите залагат на близост, на контакт с камерата и на усещане за интимност, без да прекрачват в мелодраматичност.

Александър Пашов