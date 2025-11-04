П овече от 25 години национален конкурс Бизнесдама на годината награждава вдъхновяващи и успешни жени. Притежателят на конкурса лорд Евгени Минчев представя част от номинираните за тази година. За почетен гост той е избрал легендарната певица Богдана Карадочева. Сред очакваните гости са Иван и Андрей, както и първата носителка на Златният Орфей Мими Николова. Почетен председател на конкурса за 2025 година е бизнесдамата Светла Евтимова- международно признат одитор.

Зорница Стойчева е безспорен лидер в установяване и подържане на добрия вкус в неговите най- елитарни параметри. Стойчева притежава и управлява веригата QUCHE а Зорница естейт е перлата в семейната корона. Наскоро Зорница създаде бизнес клуб, чиито цели са туризма и привличането на елитарни клиенти за българските адреси на добрия вкус.

Виолет Вьорлер - родена в България, женена в Швейцария, после във Франция, тя ражда три деца и осиновява други три. Това е повече от жена- Вдъхновение, тя е просто Бизнесдама на последните 25 години- заслужена номинация, с която са съгласни настоящият председател на конкурса Светла Евтимова и миналогодишни носителки на приза. Вьорлер притежава семеен хотел в Кюстендил, който е нейната ВИОЛЕТова гордост и който посреща с успех клиенти от цял свят.

Адриана Василева

Майка на три деца, която преди месец встъпи в официален брак със съпруга си. Нейната вдъхновяваща професия я поставя редом с други успешни жени в тази класация и Василева е сочена за една от фаворитките на конкурса. Отскоро тя затвори сватбеният кръг, като освен церемониални облекла, започна усилена работа по декорация на сватбени и други тържества. За нея с пълна сила важи девиза, че Красотата ще спаси света.

Пламена Динчева

За себе си тя казва „Аз не съм типичният психолог! Като бивш спортист и състезател, с много огнена натура вярвам в силата на волята! Знам, че силата да се справиш с всичко и да създадеш своята щастлива реалност е в теб! И аз ще запаля огъня, който ще те заведе до твоите сбъднати мечти!“ Пламена Динчева живее и работи между Лондон, София и Чикаго, като е сред доверените психолози на стотици пациенти. Красотата е нейната добавена стойност, към колекцията качества, които я държат на върха. В програмата си Fuego active тя разглежда всеки един проблем в дълбочина, минава през психотерапия и психологическо консултиране, хипноза и тета лечение. Специалист е по Архангелска терапия и четене чрез канализиране и сваляне на информация.

Петя Кръстева е управител на хотел Кентавър в Дряново и притежател на собствен груминг салон за кучета. Биографията и тепърва ще бъде допълвана от предстоящи успехи и постижения.

Юлия Кастелли, наричана кралицата на диамантите, е международен експерт по диаманти и бижута - визионер, предприемач, писател, коуч и терапевт. Тя е известна със своя изтънчен вкус и умението си да открива най-редките и ценни находки – от изключителни бижута и диаманти до уникални съкровища, трудни за намиране по света. Световно награждаван специалист в областта си, тя е сред звездите на тазгодишното издание на конкурса.

Бета Давидкова е номинирана за собствен бизнес- козметичен салон. Със своята марка БЕКОДА, Бета е иноватор в модата , както за стилните дами, така и за кучета, които могат да са облечени точно както стопанките си. Самата тя е великолепен пример със своята елегантност и стил, със своята предприемчивост и вдъхновяващи решения.

Лорд Евгени Минчев