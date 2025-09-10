Е дна от най-горещите любовни истории зад кулисите на Холивуд най-накрая излезе наяве! Легендарният Джон Малкович призна, че по време на снимките на култовия филм „Опасни връзки“ през 1988 г. екранната му химия с Мишел Пфайфър прераснала в истинска връзка.

71-годишният актьор шокира феновете, разкривайки, че аферата е сложила край на брака му с покойната актриса Глен Хедли. „Не бях честен. С Мишел преминахме границата и загубих един страхотен приятел“, призна Малкович в подкаста Fashion Neurosis.

Номинирана за „Оскар“ актриса призна, че го прави на 88 години!

Режисьорът Стивън Фриърс още преди години намекна, че по време на снимките животът на Малкович се е разпадал, а връзката с Пфайфър е била „болезнена и трудна“.

Скандалното разкритие е още по-пикантно, защото тогава Мишел също била омъжена – за актьора Питър Хортън, с когото се развежда същата година.

Днес и двамата са оставили миналото зад гърба си: Пфайфър отдавна е щастлива съпруга на сценариста Дейвид Кели, а Малкович повече от три десетилетия е с френската продуцентка Николета Пейран.