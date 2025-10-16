П исателят Георги Господинов ще представи новия си роман „Градинарят и смъртта“ на Франкфуртския панаир на книгата.

Това ще се случи утре, 17 октомври, съобщи официалният сайт на изложението.

Събитието ще бъде на специализираната Литературната сцена, организирана от немскоезичните телевизии ARD, ZDF и 3sat.

Сред гостите на събитието ще са още турският журналист Джан Дюндар и бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

В подкаста на телевизия WDR германският литературен критик Денис Шек неотдавна се изказа ласкаво за Георги Господинов и книгата му, наричайки я „чудесен, поетичен роман“, в който „авторът майсторски съчетава темите за живота, смъртта и преходността на природата, като разказва историята на баща си.“

Министърът на културата Мариан Бачев участва на 15 октомври в официалното откриване на Българския щанд на Международния панаир на книгата във Франкфурт.

Източник: БТА