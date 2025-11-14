С естрата на бившата първа дама на Франция Карла Бруни – Валерия, пристига за първи път в България за настоящото издание на „Киномания“.

Валерия Бруни Тедески – една от най-ярките фигури в съвременното европейско кино, ще се срещне с публиката в три специални представяния – на официалното откриване на Празника на италианското кино тази вечер в кино „Одеон“, както и утре на обяд в кино „Люмиер“ – за филма „Дузе“, и в кино „Одеон“ за филма „5 секунди“.

Плачидо

В програмата на „Киномания“ е и последният филм с нейно участие – „Вечният визионер“ на Микеле Плачидо – вдъхновяващ портрет, посветен на живота на нобелиста Луиджи Пирандело. Родена в Торино и израснала във Франция, Валерия Бруни Тедески впечатлява с неподражаемо съчетание на италианска емоционалност и френски финес.

Баща й Алберто Бруни Тедески е оперен композитор и един от собствениците на концерна за автомобилни гуми „Пирели“. Майката Мариса Борини е пианистка. Валерия Бруни Тедески е по-голямата сестра на Карла Бруни - топмодел, композитор и певица, съпруга на Никола Саркози (президент на Франция от 2007 до 2012). Валерия става звезда още с дебюта си в Hotel de France, печели „Сезар“ за най-обещаваща актриса и „Давид на Донатело“ за La seconda volta. В кариерата си тя работи с емблематични режисьори като Патрис Шеро, Франсоа Озон и Стивън Спилбърг.

Тенис

Сред заглавията от Празника на италианското кино се откроява и „Моят учител по тенис“ на Андреа ди Стефано, завладяваща драма, която използва тениса като метафора за училището на живота. Филмът разглежда битките, които водим със себе си, и трудно извоюваните победи. Феноменалният Пиерфранческо Фавино е в ролята на бившия шампион Раул Гати – треньор с тъмно минало, който се сблъсква с призраците на собствените си поражения

Екатерина Томова