Д женифър Анистън разкри, че е водила 20-годишна тайна битка, за да има бебе.

56-годишната актриса от „Приятели“ даде рядко интервю за ноемврийския брой на Harper's Bazaar U K , посветен на фалшивия наратив, че тя не е искала да става майка, защото е „егоистичен работохолик“.

Тя каза: „Те не знаеха моята история или през какво съм преминавала през последните 20 години, опитвайки се да създам семейство, защото не излизам и не им разказвам за медицинските си проблеми. Това не е ничия работа. Но идва момент, в който не можеш да не го чуеш – разказа за това как няма да имам бебе, няма да имам семейство, защото съм егоист, работохолик. Това наистина ме засяга – аз съм просто човек. Всички сме човешки същества. Затова си помислих: „Какво, по дяволите?“

Въпреки това, колкото по-възрастна става Дженифър, толкова по-малко чувства нуждата да „коригира фалшив разказ“. Тя обясни: „Новинарският цикъл е толкова бърз, че просто изчезва. Разбира се, има моменти, когато изпитвам това чувство за справедливост – когато е казано нещо, което не е вярно, и трябва да поправя грешката. И тогава си мисля, наистина ли? Семейството ми знае истината ми, приятелите ми знаят истината ми“.

Дженифър беше омъжена за актьора Брад Пит от 2000 до 2005 г. Те се разделиха, след като той срещна актрисата Анджелина Джоли на снимачната площадка на „Мистър и мисис Смит“.

„Това беше труден път за мен, пътят към създаването на бебе. В края на 30-те, 40-те си години, бях преживяла наистина тежки неща и ако не беше това, никога нямаше да стана това, което трябваше да бъда. Опитвах се да забременея. Всички тези години, години и години на спекулации... Беше наистина трудно. Преминавах през инвитро, пиех китайски чайове, какво ли не. Бих дала всичко, ако някой ми беше казал: „Замрази си яйцеклетките. Направи си услуга. Ти просто не го мислиш. И така, ето ме днес. Корабът отплава. Но нямам никакви съжаления“.

Дженифър беше на 35 години, когато се раздели с Брад и преди това заяви, че твърдението, че я е напуснал, защото тя не иска да му даде дете, е „абсолютна лъжа“. След това тя се омъжи за актьора Джъстин Теру през 2015 г., когато беше на 46 години. Но тяхната връзка не беше предопределена да бъде трайна. Те се разведоха само три години по-късно.

През юли беше разкрито, че Дженифър официално е намерила любовта отново, след като тя потвърди страстната си нова връзка с хипнотизатора Джим Къртис .