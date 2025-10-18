Е дни от най-известните турски актьори са дали положителна проба за наркотици. Това се случва, след като пред дни около 20 арстисти бяха задържани и дадоха проби за забранени вещества.

Според турския телевизионен канал Ahaber в косата на Беррак Тюзунатач, звезда от хита „Великолепният век“, са открити кокаин, кетамин и други вещества. Метин Акдюлгер , който участва в същия сериал, е дал положителна проба за THC. Бирдже Акалай , известна с ролята си в „Черно-бяла любов“, е даоал положителна проба за кокаин, а блогърката Дилан Полат също е имала следи от незаконни вещества в организма си.

Berrak Tüzünataç'tan yatak pozları 💥 pic.twitter.com/HoYzNKQWvn — ÇapaMag Magazine (@CapaMagMagazine) July 7, 2024

Главната прокуратура на Истанбул започна разследване срещу актьори, поп звезди и инфлуенсъри. Става въпрос за операция за борба с разпространението и контрабандата на наркотици, по време на която бяха задържани много звезди.

Феновете на турското кино са обезпокоени, че проверките могат да доведат до неопределено отлагане на нови сериали и преждевременно отменяне на текущи филми с участието на актьорите.

Birce Akalay: "Soruşturmada gizlilik kararı nedeniyle dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığını belirtmek isterim.



Listedeki yasaklı maddeyi hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.



En kısa zamanda sözde Adli Tıp raporuna itirazda bulunacağımızı arz ederim." pic.twitter.com/jNpJdfbrJN — BPT (@bpthaber) October 17, 2025

Актьорската гилдия на Турция има доста дълга история с властите.

Харизматичен Ибрахим Челиккол, който е любимец на турските фенове, влезе в затвора през 2019 г. Причината била, че турският актьор започнал бой в нощен клуб.

Шокираща беше и присъдата на Чаатай Улусой. Днес този турски актьор е сред най-търсените и високоплатени звезди, малцина биха си представили, че кариерата му почти е приключила през 2013 г. Тогава Улусой е обвинен в употреба и разпространение на незаконни вещества. Разследването е продължило близо пет години и турската звезда частично е признала вината си - признала е, че е употребявала наркотици. Той е изправен пред до пет години затвор, но благодарение на усилията на адвокатите му присъдата е намалена на 10 месеца затвор и двегодишна забрана за напускане на Турция.

Миналият май турската актриса Съла Тюркоглу беше хваната да шофира в нетрезво състояние. Полицията ѝ отне шофьорската книжка за шест месеца и ѝ наложи солидна глоба. Съла не е коментирала инцидента. Турските и руските фенове обаче бяха възмутени от нейната безотговорност, тъй като тест показа, че актрисата се е качила зад волана с ниво на алкохол в кръвта от 0,78 промила. Престъпница се оказа и нейната колежка в „Шербет от боровинки“ Фейза Дживелек. Тя беше арестувана през май 2024 г. поради инцидент, свързан с наркотици. Турската полиция е провеждала операция по арест на наркодилър. Докато заподозреният е бил задържан, Фейза се е приближила до него и е поискала да ѝ предаде поръчката. Турската актриса е била задържана и отведена в полицейското управление. Тя обаче е била бързо освободена, защото не е успяла да купи нищо.

Къванч Татлъту е брилянтен актьор и примерен семеен човек. Но през 2014 г. звездата от сериала „Забранения плод“ стана обект на наказателно дело. Той беше обвинен в укриване на доходи за предходните две години. В Турция подобна измама се счита за сериозно престъпление. Къванч можеше да влезе в затвора за 10 години. Но Татлъту успя да докаже, че е жертва на обстоятелствата и че само счетоводителят му е виновен.

Най-шокиращ обаче е случаят на Севил Акдаг. Турската актриса е обвинена в убийство. През април тази година тя се скарала с приятелката си Елиф Кирава и я намушкала около 30 пъти с остър предмет. Жертвата починала преди пристигането на линейката, а самата турска актриса направила опит за самоубийство, но била арестувана, преди да успее. По време на разпит Севил признала, че не си спомня подробностите от трагедията, защото била много пияна. Севил Акдаг е актриса, която е играла второстепенни роли в сериалите „Забранеия плод“ и „Моите братя, моите сестри“.