С ветовноизвестната оперна дива Асмик Григорян ще представи галаконцерт в София на 14 ноември.

Освен това Софийската опера и балет ще представи две премиерни заглавия: „Селска чест“ и „Палячи“.

Смелост

Асмик Григорян е една от най-ярките оперни звезди на нашето време и на 14 ноември ще изнесе галаконцерт на сцената на Софийската опера и балет, с диригент Даниел Орен и участието на наш оркестър и хор. В програмата са включени творби от Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Пьотр Илич Чайковски и Антонин Дворжак. Григорян е родена през 1981 г. във Вилнюс, Литва, тя е дъщеря на прочути оперни певци – тенора Гегам Григорян и сопраното Ирена Милькявичюте. Завършва Литовската музикална и театрална академия и бързо впечатлява световните сцени с мощния си глас, драматична дълбочина и сценично присъствие. Григорян печели международно признание с ролята на Саломе в постановката на Залцбургския фестивал през 2018 г., след което се превръща в любимка на най-престижните оперни театри – от Виенската Щатсопера до „Ла Скала“. Известна е с артистична смелост, емоционална интензивност и способността да превръща всяка роля в лична изповед.

Щастие

Софийската опера и балет ще представи първите си две премиерни заглавия този месец – на 11 и 12 октомври. Ще бъдат представени „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало. Диригент е Франческо Роза, режисьор Пламен Карталов, сценографията е на Джакомо Андрико, а костюмите на Нела Стоянова. "Общото между двете заглавия е преди всичко театърът на страстта. Силни персонажи, които изглеждат плахи, но се развиват много бързо и експлодират за кратко време. Въпреки различията си те са дълбоко и фатално свързани помежду си. Съдби, написани с кръв. Главните герои и в двете опери са в капан в свободния си избор за лично щастие. Резултатът е фатален. Истории от вчера, които са и истории от днес, които искаме да разкажем с простотата на фактите, както са се случили, за да оставим зрителя с размисъл, емоция и участие в тези безсмъртни драми от двамата композитори, създаващи музика и визуален театър с мощно емоционално въздействие“, казва режисьорът Пламен Карталов.

Сюжет

„Селска чест“ (Cavalleria rusticana) е едноактна опера от Пиетро Маскани, написана през 1890 г. и смятана за начало на веристичното течение в операта – стил, който показва реалистични, често сурови човешки страсти. Действието се развива в малко сицилианско село на Великден. Младият войник Туриду се връща от армията и открива, че любимата му Лола се е омъжила за друг – кочияша Алфио. За да я накара да ревнува, Туриду започва връзка със Сантудца, млада жена от селото. Но когато Лола отново проявява интерес към него, Туриду я следва и изоставя Сантудца. Обезумяла от болка и ревност, тя издава на Алфио изневярата на жена му. Алфио предизвиква Туриду на дуел и го убива. Операта завършва трагично – с вика „Убиха Туриду!“, който отеква на празничния площад. „Палячи“ (Pagliacci) е двуактна опера от Руджеро Леонкавало, написана през 1892 г. и често поставяна заедно със „Селска чест“, тъй като и двете са върхови образци на италианския веризъм. Сюжетът разказва за пътуваща трупа комедианти, която пристига в малко италианско село. Главният герой играе ролята на палячото в представлението, а съпругата му Неда – на Коломбина. В живота обаче Неда крие, че има любовник – младия Силвио. Когато Канио научава за изневярата, той губи контрол, но трябва да излезе на сцената и да играе ролята си. По време на представлението фикцията и реалността се преплитат – сценичната измяна става истинска. В изблик на отчаяние Канио убива Неда и Силвио пред очите на публиката, след което произнася знаменитите думи: La commedia è finita! („Комедията свърши!“).

Александър Пашов