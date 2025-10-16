Ф еновете на големия наш композитор Стефан Димитров силно се притесниха от последните вести около него.

Съпругът на Богдана Карадочева претърпя операция.

Тревогите идват само месец преди големия концерт на Стефан Димитров, обявен за 19 ноември под мотото „Такъв е животът“. По план в него участие трябва да вземат Тони Димитрова, Мишо Белчев, братя Аргирови, Дони и други. Специален гост ще бъде и Христо Стоичков, който ще изпълни песента "Българи сме още" – написана специално за него от Димитров

Смутен от тревогите които е предизвикал сред своите почитатели, композиторът сам съобщи последните новини около себе си.

"Оперираха ме, но съм добре. Не е нещо сериозно, ще се възстановя!", споделя той пред "България днес".

От думите на Стефан Димитров става ясно, че той очаква до края на седмицата да е напълно възстановен. Тогава и щял да даде повече подробности за състоянието си.

По-паметливите не са забравили, че през зимата на 2024 г. падна тежко, след като се подхлъзна на леда пред дома си. Тогава той бе дни наред на легло под грижите на Богдана Карадочева.

Въпреки конфусията и болките тогава, той не загуби чувството си за хумор, споделяйки: "Не съм си счупвал нищо. Просто имам контузия на задника, но нищо повече. Имах късмет. Едно от най-лошите неща е да лежиш ден и нощ и да не правиш нищо. Травмата не беше сериозна, но ми подейства тежко психологически".