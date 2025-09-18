А ктрисата Милена Маркова – Маца, сподели за неприятна ситуация, която й се случила на магистралата.

Точно когато тръгнала да се отчайва, на помощ й се притекъл случаен шофьор, след като много я подминали.

Гума

„Ще ви разкажа една случка отпреди няколко часа. Знам, че този човек беше най-човечният непознат, който срещнах днес. И без който може би... щях да си вися на магистралата, все така безпомощна и признавам (доста стресната и отчаяна)“, споделя за случката Маркова.

„Спуках гума, никой не е застрахован от подобна случка, нали? Няма нищо необичайно. Но... след като отбих в аварийната лента, на аварийки, слязох, погледнах сцепената си гума, извадих значително огромния си бял куфар, погледнах резервната си гума (не гума, а гумище) и разбрах, че няма да се справя сама“, продължава тя.

Герой

„И какво, мислите, направих? Почнах да махам на колите за помощ, естествено! Като ви разказвам това, сега ми е смешно... но тогава хич не ми беше до смях. За пръв път ми е. За 15 минути ръкомахане никой не спря. Само виждах втренчените погледи на шофьорите. 15 минути са бая време махане, предполагам, си давате сметка. Някои даже ми се усмихваха. А двама мотористи ми помахаха в отговор. Както и да е... една кола спря. Иван спря“, разказва щастливо Маца. „Пребори се юнашки с болтовете, повярвайте, геройски. Почти нищо не си казахме. Поисках да му се отплатя, отказа категорично. Даже усетих лека нотка на обида, че изобщо повдигам въпроса. Благодаря ти, Иване. Ти си моят герой“, благодари за помощта актрисата.