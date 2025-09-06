Е дин от най-известните женкари в Холивуд, Чарли Шийн, за първи път говори открито за сексуалните си срещи с мъже.

Звездата от „Двама мъже и половина“ казва, че разкритието е „освобождаващо“ след години на заплахи за изнудване. В предстоящите си мемоари „Книгата на Шийн“ и документалния филм на Netflix, известен още като „Чарли Шийн“, 60-годишният актьор разказва за решението си да опита нещо ново след години, в които е бил само с жени.

В документалния филм Шийн разсъждава върху това как се чувства, когато разкрива публично, че преди е спал с мъже. Той признава, че е „запалил фитила“, който е разрушил живота му, тъй като бурното му минало изплува на повърхността. „Освобождаващо. Много е освобождаващо просто да се говори за нещата“, каза той, цитиран от People.

В интервю за People, публикувано в петък, носителят на наградата „Златен глобус“, който открито говори за миналата си злоупотреба с вещества, каза, че е започнал да има сексуални контакти с мъже, след като е започнал да пуши крек. „Това е началото. Там се запали искрата. И във всички периоди от време, през които не бях наркоман, се опитвах да се справя с това, да се примиря с него – „Откъде се появи това?... Защо се случи това?“ – и накрая просто си помислих: „И какво от това?“ И какво от това? Някои неща бяха странни. Голяма част от тях бяха адски забавни, а животът продължава“, разказва Шийн.

Връзките ми с мъе имаха и друг елемент, а именно, че беше съпроводено с огромно количество изнудване. И така, по онова време, аз просто си казах: „Добре, ще пларя, за да го запазя в тайна. И просто се надявах да си остане скрито“, добави още той.