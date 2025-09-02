П оследният проект на Стефан Командарев „Made in EU“ беше представен на филмовия фестивал във Венеция.

Публиката реагира бурно, а българската премиера ще бъде на 13 ноември, като ще открие „Киномания“.

Събитие

„8 минути ръкопляскания! Страхотна премиера на „Мade in EU“ във Венеция“, написа гордо в социалните мрежи режисьорът Стефан Командарев. Освен снимки от събитието той сподели кадри и от пътуването си в компанията на Гергана Плетньова, Герасим Георгиев – Геро, сценариста Симеон Венциславов, продуцентката Катя Тричкова и други. Самата Плетньова, която играе главната роля в лентата, посрещна рождения си ден в Италия, а за участието си в проекта сподели: „Откакто съм в професията, мечтая да работя със Стефан Командарев – не само заради таланта му, но и заради факта, че филмите му имат мисия, имат позиция, насочват вниманието ни към реални проблеми в обществото, в което живеем. Работата с него и екипа му оставя послевкус на смисъл“.

Фабрика

Историята в „Made in EU“ се развива в малък български град през 2020 г. Пандемията от COVID-19 тепърва започва и хората се отнасят враждебно към всеки, който показва и минимални симптоми. Главната героиня Ива работи в шивашка фабрика, в която настроенията са изключително изострени, но здравето не е приоритет. След като се оплаква от познатите на всички главоболие и кашлица, тя бива неглижирана, но скоро цялото село се обръща срещу нея, след като местните медии съобщават, че тя е първата заразена с COVID-19.

Александър Пашов