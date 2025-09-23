К арлос Насар и новото му гадже Александра качиха три общи снимки в своите профили в Инстаграма на колаборация. Двамата се пуснаха гушнати от колата. Фотосите моментално набраха популярност, а коментарите отдолу заваляха. Сред тях има доста положителни, в които феновете на най-добрия ни щангист по пожелават успех и му честитят вризката. Друг пък са на мнение, че той трябва да се фокусира върху тренировки. Трети пък не харесват особено новата му приятелка.

"Сред всички възможни съдби, отново и отново бих избрала нашата!❤️", написа пък Александра под публикацията.

Както е известно Александра е волейболистка и в момента играе за руския Амурски тигрици. Явно другите тигрици са в лека почивка сега и двамата прекарват време заедно.

