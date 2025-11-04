А ктьорът Джонатан Бейли, който заслепи публиката с танцовите си движения, играейки Фийеро в хитовия филм „Wicked“, е обявен за „Най-секси мъж на света“ тази година от списание People.

Голямата новина ще бъде обявена в понеделник в „The Tonight Show with Jimmy Fallon“, пише Page Six.

Миналата година Бейли беше в списъка с най-харесвани мъже от читателите на списание People.

People has named Jonathan Bailey the Sexiest Man Alive of 2025. pic.twitter.com/kln2FjxGoq — Pop Base (@PopBase) November 4, 2025

Освен че се противопоставя на гравитацията с певческия си глас в „Wicked“, Бейли спечели сърцата и с ролята си в „Бриджъртън“ като лорд Антъни Бриджъртън.

Феновете също харесаха химията между Скарлет Йохансон и Бейли в „Джурасик свят: Прераждане“.

Сред предишните носители на наградата най-секси мъж са Патрик Демпси, Джон Леджънд, Чанинг Тейтъм, Райън Рейнолдс, Дуейн Джонсън, Дензъл Уошингтън, Дейвид Бекъм и Матю Макконъхи.