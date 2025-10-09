Н ова българска пиеса събира на сцената любимите комедийни актьори Стефания Колева и Герасим Георгиев-Геро.

„Оставам за малко“ е комедийно-драматична пиеса за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност, и е новото премиерно заглавие в афиша на Artvent, съобщават от театъра.

Датата е 19 ноември, а под светлината на прожекторите ще застанат още Катя Иванова и Александър Григоров, пише БТА.

Пиесата е по текст на Александър Чобанов и Лило Петров, режисурата е на Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков, автор на сценографията и костюмите е Мира Каланова, а музиката е дело на Павел Терзийски.