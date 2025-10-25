Е лизабет Георгиева грабна короната на „Мис Силикон 2025“. Тя разби конкуренцията със своите 1100 кубика. Блондинката спечели и голямата награда – нов силиконов бюст, осигурен от д-р Николай Георгиев, съпругът на поп певицата Елвира Георгиева.

„Мечтая за този конкурс от 15 години!“ – сподели развълнуваната Елизабет пред вестник „Телеграф“. Родом от Нови Искър, тя в момента живее в София. На 32 години е, завършила е маркетинг и от години живее и работи в Испания.

„Говоря пет езика – английски, немски, гръцки, италиански (не перфектно) и сръбски. Занимавам се с управление на ресторанти в Испания“, разказа още победителката. Елизабет има четири корекции – на гърдите, носа и дупето, и бе единствената русокоса участничка в тазгодишното издание. В конкурса тази година се състезаваха 11 дами.

17-ото издание на „Мис Силикон“ отличи още няколко момичета. Мис Естетик стана попфолк певицата Анджи, която впечатли журито с най-много естетични корекции – освен бюст, тя има импланти в дупето, както и корекции на устните и носа. Мис Силикон Модел – красавицата от Пловдив Белослава Петкова. Мис Силикон Стар – синеоката Габриела Георгиева. Победителка на публиката – попфолк певицата Дениз, позната с дуета си с Милко Калайджиев.

В състава на журито тази година бяха Джорджия, Атиджа, Нора Недкова, Диана Габровска, Жанета Осипова, Виктория от Big Brother и Цветелина, която наскоро напусна Къщата на миските. Вечерта на конкурса премина в блясък и розово настроение, а Мис Силикон символично отпразнува 17-ия си рожден ден с голяма розова торта във формата на сърце.

*Автор: Василена Маринова