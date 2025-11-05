Ф еновете на култовия ситком „Малкълм“ са в екстаз!

Новият сезон чука на вратата, а вече са ясни новите попълнения в каста.

Обичайните заподозрени – родителите Хел и Лойс, Малкълм, Рийс и Френсис, ще бъдат изиграни от актьорите, прославили ги. Това са съответно Брайън Кранстън, Джейн Кашмарек, Франки Мюниц, Джъстин Бърфийлд и Крис Мастерсън.

В обувките на порасналия Дюи скача Кейлъб Кларк, а като най-малкия брат Джейми ще видим Антъни Тимпано.

Зрителите ще видят и съпругата на Френсис Пиама, отново изиграна от Ейми Колигадо.

Като дъщерята и гаджето на Малкълм ще видим Кели Карстън и Киана Мадейра.

Оказва се, че Хел и Лойс са станали родители и на момиченце – Кели, изиграна от Вейгън Мъри.

На страницата на сериала в Инстаграм се появи и общ плакат с актьорите, който е дело на фен.