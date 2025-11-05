А зис научил да говори немски заради австрийската тв водеща Арабела Кисбауер.

„Тя е моята любима жена. Всеки ден я гледах по телевизията и си представях, че й давам интервю. Заради нея научих да говоря германски“, рече звездата на попфолка. Арабела е водеща на редица предавания в немските и австрийските телевизии, в това число и на Евровизия през 2015 г. с победителя от предишната година Кончита Вурст.

Пътеки

Азис дава обширно интервю за европейския канал за култура Arte за предаване от поредицата „Източни пътеки“. Показва, че говори добре немския, но предпочита да си мине на български, още повече че двете водещи са с нашенски произход – сестрите Мария и Видима Попов. Те живеят във Виена.

ОТКРОВЕНИЯ: Азис роден с аномалия! (ВИДЕО)

Повод да направят филма си „Пътешествие през истинската България: Евро, народни носии и Азис“ е „за и против“ общата континентална валута, фестивалът в Жеравна и среща с българи, които да разкажат какво мислят. Получил се е весел откъс от действителността.

Гей

Азис е наречен голямата звезда на балканския поп със световна известност. Което се доказва и от отзивите в Централна Европа за филма, където той е нещото, което впечатлява най-силно немскоезичната преса.

Азис: Искам да остарея пред хората – с петната, с бръчките, без фотошоп! (ВИДЕО)

Самият той признава как му било много трудно, когато се изявил като открит гей и това било нечувано и шокиращо за свикналите с мачо имиджа балканци. Неговият образ на мъж с женски дрехи му донесъл слава, но вече не му е необходим, въпреки че още го използва, обяснява звездата.

Георги П. Димитров