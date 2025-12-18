Селена Гомес отново привлече внимание с откровения си отговор на коментар за външния си вид. Вместо да игнорира или да реагира емоционално, тя използва момента, за да обясни нещо, което много жени преживяват, но рядко се обсъжда публично. В Instagram певицата отговори на въпрос за тъмната зона над горната ѝ устна, като уточни, че не става дума за окосмяване, а за мелазма – често срещано и безобидно кожно състояние, причинено при нея от излагане на слънце.

Selena Gomez reveals she doesn’t have a mustache. 😂pic.twitter.com/1YYQtKSy39 — Selena Gomez Updates (@SGchartupdate) December 16, 2025

Мелазмата се проявява като пигментни петна и често погрешно се възприема като сянка или лицево окосмяване, особено при жените. Това недоразумение подхранва нереалистични очаквания за „перфектна“ кожа. Като назова проблема открито, Гомес допринесе за неговата нормализация и напомни, че кожата реагира на хормони, слънце и житейски обстоятелства.

Selena Gomez laughs off a fan question about her mustache grooming routine, insisting she 'gets it' but it's actually melasma.https://t.co/vqUM1yCGf9 — Entertainment Tonight (@etnow) December 17, 2025

След обяснението тя отправи ясен съвет: използвайте слънцезащитен крем. За Гомес това не е въпрос на суета, а на здраве – тя живее с лупус, което прави излагането на слънце особено рисково. Позицията ѝ за слънцезащитата е последователна от години и винаги поставя грижата пред естетиката.

Selena Gomez Reacts After Fan Asks How She Shaves Her "Mustache” https://t.co/q59dM3G1se — E! News (@enews) December 16, 2025

Тази философия стои и зад Rare Beauty – марката, която тя основа през 2019 г. с идея не да „поправя“ лица, а да смекчава стандартите за красота. Гомес открито говори за здравословните си проблеми и отхвърля очакването знаменитостите да изглеждат безупречно или да се оправдават за всяка физическа промяна. Този път тя превърна неловък коментар в разговор за кожата, самоприемането и здравето – без драма и без защита, писа vesti.bg.