Н а 91-годишна възраст почина легендарният италиански дизайнер Джорджо Армани, съобщи италианска новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

„С безкрайна скръб Армани Груп съобщава за кончината на своя създател, основател и неуморен лидер: Джорджо Армани“, се казва в изявлението.

Роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.

Най-известният съвременен дизайнер, Армани открива модната си къща в Милано през 1975 г., бързо се издига до върха на индустрията и започва да облича звездите.

Погребението му ще бъде частно, съобщи групата, но желаещите да отдадат почит могат да го направят предварително в погребалната зала, която ще бъде отворена в събота и неделя (6 и 7 септември) в Милано, предаде АФП.

„Ил Синьор Армани, както винаги е бил наричан с уважение и възхищение от служителите и сътрудниците си, почина мирно, заобиколен от близките си“, заяви компанията.

„Неуморим до края, той работи до последните си дни, посвещавайки се на компанията, колекциите и многото текущи и бъдещи проекти“, добави тя.

Армани отмени модното си ревю за мъжка мода в Милано тази година поради здравословни причини. По лекарско предписание той пропусна и ревюто на Armani Prive в Париж.

„За 20 години Armani Prive, за първи път не съм в Париж“, каза той през юли.

„Лекарите ми препоръчаха повече почивка, въпреки че се чувствах готов“, добави Армани.

Той обясни, че е „следил и контролирал всеки аспект от ревюто от разстояние“, като подчерта: „Аз одобрих и подписах всичко, което ще видите.“

Италианската икона е известна с това, че е изобретила модата на червения килим, но също така се преориентира към по-младежки и по-евтини колекции чрез Emporio Armani и отвори луксозни хотели.

Смъртта му настъпи само няколко седмици преди честванията по повод 50-годишнината на едноименната му марка.

Италианският министър на културата Алесандро Джули отдаде почит на „водеща фигура в италианската култура, която успя да превърне елегантността в универсален език“.

„Неговият сдържан и иновативен стил предефинира връзката между модата, киното и обществото, оставяйки незаличима следа в съвременната култура“, каза той.

„Той беше не само майстор на модата, но и признат посланик на италианската идентичност по целия свят“, заключи министърът.

*Източници: БНТ/БГНЕС