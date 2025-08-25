73-годишният Стинг е въвлечен в нов скандал, след като бившите му колеги от легендарната група The Police – китаристът Анди Съмърс и барабанистът Стюарт Коупланд – завеждат дело за милиони паунди за пропуснати авторски права.

Според източник пред The Sun адвокатите многократно са се опитвали да постигнат извънсъдебно споразумение, но без успех. „Анди и Стюарт решиха, че няма друга алтернатива освен съда“, казва източникът.

Делото е заведено във Висшия съд в Лондон под истинското име на Стинг – Гордън Матю Съмнър – както и срещу компанията му Magnetic Publishing Limited. Очаква се звездата да печели около 550 000 паунда годишно само от хита „Every Breath You Take“, който е петата най-печеливша песен на 80-те години, но неговите бивши колеги твърдят, че не са получили авторски права за сингъла.

The Police, формирани в Лондон през 1977 г., имат пет сингъла номер едно във Великобритания и САЩ и четири албума, достигнали върховете на класациите.