“Давид не знаеше, че е сниман филм за него. Поздравявам читателите на „Телеграф“ за интереса, а онези, които протестираха срещу прожекцията ни, явно не са гледали филма“. Това сподели специално за „Телеграф“ режисьорът на „Писмо до Давид“ Том Шовал.

Той пристигна днес, четвъртък, буквално от летището за премиерата на филма му, която все пак се състоя с няколко дни закъснение в рамките на фестивала „Синелибри“.

Шовал е приятел с Давид, който по стечение на обстоятелствата бе освободен от Хамас буквално три дни преди прожекцията на филма в София.

Режисьорът Том Шовал

Това е дълбоко личен документален разказ — кинематографично писмо до Давид Кунио, млад мъж, отвлечен от Хамас от кибуца Нир Оз на 7 октомври 2023 г.

Преди десет години Давид и неговият брат близнак Ейтан участват в дебютния филм на Шовал — “Youth” (Берлинале 2013), история за силната връзка между двама братя и… за едно отвличане — сюжет, който се оказва ужасяващо пророчески.

Иван Петрински