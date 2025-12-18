Х итовата лекарска драма „Спешни случаи в Питсбърг“ се завръща с втори сезон в стрийминг платформата НВО Мах.
Втората порция епизоди ще се разпише с премиера на 9 януари.
Вече е факт и официалният трейлър.
В докторски престилки ще видим Ноа Уайли (д-р Майкъл „Роби“ Робинавич), Патрик Бол (д-р Лангдън), Катрин Ланаса (Дана Евънс), Суприя Ганеш (д-р Мохан), Фиона Дуриф (д-р Маккей), Тейлър Диърдън (д-р Кинг), Иса Брионес (д-р Сантос), Джерън Хауел (Уитакър), Шабана Азиз (Джавади), Сепиде Моафи (д-р Ал-Хашими).
„Спешни случаи в Питсбърг“ показва предизвикателствата, пред които са изправени здравните работници, разположени на първа линия в съвременна болница в Питсбърг, Пенсилвания.
Първи сезон, който дебютира през януари 2025 г., получи 13 номинации за наградите „Еми“ и грабна цели 5, включително за Най-добър драматичен сериал.