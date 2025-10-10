М ара Отварачката не слиза напоследък от устите на хората, а с това, което напъха в устата си сама тя, пак предизвика вълна от коментари.

Обикновено сдържана и дозираща удоволствията си, този път чалга певицата отвори голяма уста и налапа голямо парче...принцеса.

Снимката ѝ обаче предизвика въображението на фенове и неприятели и те не пропуснаха да се изкажат в мрежата.

От публикуваното инфо в "Меринджей" става ясно, че Мара била умряла от глад след цял ден работа, та затова така лакомо захапала порязаницата хляб.

И заради няколкото секунди кулинарно щастие, след това я чакало здраво блъскане във фитнеса - до откат.

Ам-ам

Защото, както казва медията - "фигурата не се поддържа сама".

На хората,обаче, никак не се хареса кадърът и те си поотпуснаха езиците:

Мария Манолова написа: "Ех тая Мария... ,тая Мария ,много я харесвате,но тя е омъжена ,макар и за малко... Като похапне ще я последвате ли и до "ОО" , да види как го прави ,как се кълчи , той закона за личния живот на недоразуменията не е приет и няма да ви глобят."

Ася Чилингирова допълва: "" [😂] … така като я гледате ??? Зверска диета граничеща с анорексия е по-вероятно".

Минка Асенова пък недоволства: "Въобще не ни интересува стига с тая Мария, има по хубави и по кадърни, прекалявате".

Аделина Василеба обаче сатнана с гърди пред любимката си и я защити от нападките на останалите: "Чета коментарите и недоумявам ,как е възможно такава простащина,абе хора оставете жената,нали знаете Вие си пишете тъпизми,обиждате я а Мария хич не я вълнуват тъпизмите които бълвате,какво негативно има в това че жената си похапва, ами да яде има нужда и без друго е като скелет"

Както се казва: по-добре на хората в устата, отколкото - в краката...така поне едно време се пишеше по лексиконите...