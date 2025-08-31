„След двугодишни опозиционни спорове срещу регистрацията й накрая Българското патентно ведомство отказа регистрацията на нейната марка.“

Това обяви пред „Телеграф“ моделът Ева Добрева, организатор на конкурсите „Мисис Варна“ и „Кралица на Варна“. Така тя отговори на притежателката на конкурса „Мисис България“ Меги Савова, която я обвини наскоро в „Телеграф“, че й е откраднала марката.“През 2022 г. г-жа Миглена Савова Христова се опита да регистрира марка, идентична на моята – „Мисис Варна“. Това показва, че опитите за злоупотреба с чужди търговски марки са системни, а моите действия винаги са били законни и основани на регистрирани права“, заяви Добрева.

Лиценз

„Mrs. Bulgaria World е легитимно събитие, лицензирано от международна организация, и няма никаква връзка с регистрираните марки на г-жа Савова. В статията се твърди, че съм организатор на събитие под името „Мисис България Свят“ и че нарушавам права на г-жа Меги Савова. Това е невярно. Фестивалът, който организирам, носи името Mrs. Bulgaria World, което е изцяло различно. Аз съм лицензиант на международната марка Mrs. World, като официалният договор от MRS. WORLD, INC. ми дава право да организирам националния конкурс/фестивал Mrs. Bulgaria World в България. Това право е законово и документирано, като осигурява, че не нарушавам чужди марки или патентни права в България или чужбина“, казва още блондинката.

Заплахи

Тя твърди още, че не е получавала предупредително писмо от Меги Савова. „Аз винаги съм действала в рамките на закона и на лицензионния договор, като целта ми е да предоставя платформа за достойни български жени и да развивам национално събитие, част от световно призната международна организация. Всички твърдения за нарушаване на чужди марки и заплахи за икономически щети са неоснователни и представляват манипулация на общественото мнение“, добавя Ева Добрева.