С нуп Дог призна, че вече избягва киното, след като останал потресен от сцена в анимацията Lightyear (2022), в която героиня има две майки. Легендата на рапа разказва как завел внука си на филма и бил бомбардиран с въпроси, за които не бил подготвен.

„Мислех си — дойдох да гледам филм, а не да обяснявам как две жени имат бебе“, разказа Снуп в подкаста It's Giving. „Направо ме разтресе, страх ме е да ходя на кино“, добави той.

Изпълнителят на Gin and Juice смята, че подобни теми не са за детски филми: „Това са деца, ще питат и ние няма да имаме отговор.“