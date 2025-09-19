Н осителят на наградата „Грами“ и автор на песни Брет Джеймс загина в самолетна катастрофа.

Той е бил сред трима души в малък самолет, който се разбива в поле, разположено близо до училище в Северна Каролина. Джеймс беше само на 57 години по време на смъртта си и преди това е работил с големи имена в музикалната индустрия, включително Кари Ъндърууд, Раскал Флатс, Бон Джови, Джесика Андрюс, Backstreet Boys и The Fray. Той също така грабна награда „Грами“ през 2007 г. за песента на Ъндърууд „Jesus Take The Wheel“, предава Daily Star.

Джеймс беше и член на Националната зала на славата на авторите на песни, след като започна кариерата си като солов изпълнител, издавайки първия си албум през 1995 г. Той беше известен автор на песни и работи върху 26 мелодии, които достигнаха номер едно, както и върху няколко топ 10 кънтри хита.

