Н осителят на наградата „Грами“ и автор на песни Брет Джеймс загина в самолетна катастрофа.
Той е бил сред трима души в малък самолет, който се разбива в поле, разположено близо до училище в Северна Каролина. Джеймс беше само на 57 години по време на смъртта си и преди това е работил с големи имена в музикалната индустрия, включително Кари Ъндърууд, Раскал Флатс, Бон Джови, Джесика Андрюс, Backstreet Boys и The Fray. Той също така грабна награда „Грами“ през 2007 г. за песента на Ъндърууд „Jesus Take The Wheel“, предава Daily Star.
We are heartbroken by the loss of Brett James, a beloved songwriter and cherished member of the CMA family. A multiple-time CMA Triple Play Award winner, Brett's contributions to Country Music and his 17 years of service on the CMA Board will always be remembered. His talent,… pic.twitter.com/j6b8jfjd9O— CMA Country Music (@CountryMusic) September 19, 2025
Джеймс беше и член на Националната зала на славата на авторите на песни, след като започна кариерата си като солов изпълнител, издавайки първия си албум през 1995 г. Той беше известен автор на песни и работи върху 26 мелодии, които достигнаха номер едно, както и върху няколко топ 10 кънтри хита.