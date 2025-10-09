О т сутринта в сряда медиите гърмят, че са подхванати 19 кинозвезди и известни инфлуенсъри за участие в разпространение на наркотици. Те са стригани, карани са да дават урина и са боцкани за кръвни изследвания.
Devlet Kimseyi Uyuşturucu Mevzusu Yüzünden Boş Yere Kimseyi gözaltına Almaz Alınan tüm ünlüler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi Dilan Polat Engin Polat İrem Derici Demet Avgar Mert Yazıcıoğlu Berrak Tüzünataç Kubilay Aka Feyza Altun Birce Akalay Kaan Yıldırım #uyuşturucu pic.twitter.com/37B3RlvpwL— ♕ C A C A ♕ 🍉 (@Cacabeyinizzzz1) October 8, 2025
Екипи на жандармерията провеждат операция за борба с наркотиците срещу известни личности като част от разследване, проведено от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.
В рамките на операцията 19 души, включително Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, адвокат Feyza Altun, Derin Талу, Дерен Талу, Метин Акдюлгер, Черен Морай Оркан, Зийнет Сали и Мерт Язиджиоглу бяха отведени в командването на жандармерията, за да дадат показания и да им бъдат взети кръвни проби.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma ekipleri tarafından ünlülere narkotik operasyonu düzenlendi.@ualaattinogluu @elarumeysacbc pic.twitter.com/lHnxqRSq6R— Bu Sabah (@busabahshowtv) October 8, 2025
Турските звезди бяха изпратени в Института по съдебна медицина. От тях бяха взети проби от кръв, урина и коса и те напуснаха Института.
Издадени са инструкции за вземане на показания от 19-те души, включително актьори и певци като Ирем Дериджи, Хадисе и Кубилай Ака, както и от инфлуенсъра в социалните медии Дилан Полат и съпруга ѝ Енгин Полат, които преди това са били задържани за дрога.
Беррак Тюзунатач, една от известните личности, чиито кръвни проби са взети като част от разследването, е била осъдена на затвор за употреба на наркотици. Делото е разгледано през 2017 г. и известната актриса е осъдена на 20 месеца затвор.
Взимането на кръв от звездите е приключило около 17:00 часа.
Беше заявено, че предприетото действие не е било задържане, а процедура по снемане на показания.
*Източник: Cumhuriyet