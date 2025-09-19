С ценарият на продължението на „Батман“ е най-строго пазената тайна в Холивуд, казва пред Variety режисьорът Мат Рийвс.

Актьорът Робърт Патисън, който отново ще бъде главният герой, бил заведен в специален сейф, където в касетка с кодирана ключалка се пази сценарият. Патисън бил принуден да прочете на място сценария, без да има право да коментира или да копира текста.

„Батман“ с участието на Робърт Патисън и Зоуи Кравиц се превърна в касов хит след излизането си през 2022 г. Продукцията е донесла на продуцентите си почти 800 млн. долара при похарчени 120 млн. долара за създаването му. „Наистина имаме огромно доверие на Роб, той е най-добрият“, казва Рийвс.

Планове

Финансовият успех направил заснемането на продължение абсолютно неизбежно. Почти четири години по-късно целият екип бил събран и всички получили задачи да започнат да възстановяват декорите и да върнат мрачната атмосфера на Готъм, но без да знаят за както става дума в сценария. По план снимките на „Батман 2“ трябва да започнат през април догодина. Дотогава сценарият ще остане разпечатан в едно-единствено копие, тъй като продуцентите се опасяват, че хакери биха могли да пробият защитата на файловете. Батман е един от малкото супергерои, които се радват на безусловната любов на феновете, след шумните провали на новите продукции за Спайдърмен и Капитан Америка и колебливото представяне на новия Супермен.