А ктьорът Том Холанд похвали новия филм на Кристофър Нолан – „Одисея“.

Звездата закова роля в проекта - играе Телемах, сина на героя Одисей и ключова фигура в древногръцката сага.

„Сценарият е най-добрият, който съм чел някога. Той (Нолан) знае какво иска, но това не е среда, в която не можеш да предлагаш идеи или да развиваш персонажите по определени начини “, каза Холанд, след като наскоро приключи снимките на различни места около Средиземно море.

Кастът включва още имена като Мат Деймън, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Шарлиз Терон – и Зендая, годеницата на Холанд.

Междувременно Холанд работи и по новия филм за „Спайдър-Мен“. Двете ленти ще излязат на голям екран следващото лято.

Източник: БГНЕС