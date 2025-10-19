С ам Ривърс - басистът на рок-рап групата Limp Bizkit – почина на 48 години, според официално изявление, публикувано в Instagram профила на групата.
Групата обяви новината в събота вечерта, разкривайки, че Сам е починал по-рано през деня, пише TMZ.
“Сам не беше просто басист, той беше чиста магия. Пулсът зад всяка песен, спокойствието в хаоса, душата в звука”, написаха от групата. Извън музиката, групата пише, че Сам е бил човек, който се случва веднъж в живота, и легенда сред легендите.
Rest in peace, Sam Rivers.— revolvermag (@Revolvermag) October 19, 2025
Limp Bizkit’s statement:
In Loving Memory of Our Brother, Sam Rivers
Today we lost our brother.
Our bandmate.
Our heartbeat.
Sam Rivers wasn't just our bass player — he was pure magic.
The pulse beneath every song, the calm in the chaos, the soul… pic.twitter.com/CpS5qKbNgB
Ривърс израства, свирейки с барабаниста на Limp Bizkit Джон Ото ... и среща Фред Дърст, докато работи в Chick-fil-A в началото на 90-те години.
Ривърс, Ото и Дърст съставят оригиналната версия на Limp Bizkit... след това, през 1996 г., добавят китариста Уес Борланд и DJ Lethal, за да завършат групата си.
През следващите три десетилетия – с изключение на тригодишна пауза от 2006 до 2009 г. – Limp Bizkit разтърсваха сцени по целия свят. Те издадоха шест студийни албума, включително аплодирания от критиката „Significant Other“ и „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water“ съответно през 1999 г. и 2000 г. Сред най-известните им песни са „Rollin' (Air Raid Vehicle)“, „Take A Look Around“, „My Way“, „Behind Blue Eyes“, „Nookie“, „Hot Dog“ и „Break Stuff“ – последната от които са стриймвани почти 1 милиард пъти в Spotify.