Д ългоочакваният ужас, изпълнен с религиозни символи - „Най-великият“, излиза на големия екран.

Носителят на „Оскар“ Джордан Пийл отново се заема с жанра „интелигентен ужас“, а филмът тръгва от днес по кината.

Имение

Сюжетът ни запознава с Камерън Кейд (Тайрик Уидърс), който още от дете изпитва голяма любов към американския футбол. С напредването на годините той се превръща в изключителен атлет, който прави впечатление на различни отбори и медии. В навечерието на ключово годишно събитие за набиране на нови играчи в професионалната лига Кам е нападнат от злонамерен фен и претърпява мозъчна травма, която може да сложи край на кариерата му. Тъкмо когато всичко изглежда изгубено, Кам получава неочаквана възможност. Неговият идол Айсея Уайт (Марлон Уейънс) – легендарен куотърбек с осем шампионски титли, му предлага да го тренира в изолираното си имение в продължение на една седмица. Макар че докторите му забраняват, а и семейството му подхожда със съмнение, младата надежда се съгласява. В пустинното имение той тренира заедно с Уайт, който живее със съпругата си Елси (Джулия Фокс), както и с целия си екип. Колкото повече дни минават, толкова по-ясно става, че нещо в целия процес не е както трябва и много скоро Кам ще трябва да направи избор, от който ще зависи целият му живот.

Категория

Режисьор на филма е Джъстин Типинг, който също отговаря за сценария заедно със Зак Ейкърс и Скип Бронки. Макар и да не участва пряко в изграждането на историята, почеркът на Джордан Пийл, който спечели „Оскар“ за оригинален сценарий с „Бягай!“, определено си личи. Наградата, която получи, го прави първия и единствен афроамериканец, печелил в тази категория до момента. Картината очевидно е красива, мрачният стил е налице, а добрата актьорска игра не може да бъде оспорена. Все пак обаче не може да се пропусне фактът, че отсъствието на Пийл от сценария също си личи.

Религия

Две имена, които участват в „Най-великият“, започват да присъстват все повече в по-мрачните ленти напоследък, а именно младият Тайрик Уидърс, който участва в последната част на „Знам какво направи миналото лято“, и Джулия Фокс в „Нощта винаги идва“. Разведряващо е да видим Марлон Уейънс в по-сериозна роля, тъй като той главно играе в комедийни филми, но тук определено демонстрира актьорския си потенциал. „Най-великият“ е изпълнен с множество препратки и символи, като дори в една сцена е пресъздадена картината на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря“. Лентата се опитва да сравни спорта с религията и тази тема се разглежда почти през цялото време. Филмът набра популярност още миналата година и донякъде това е оправдано, а феновете определено ще бъдат изненадани от финала.

Александър Пашов