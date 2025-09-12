Н осителят на „Оскар“ – Риз Ахмед, този път влиза в ролята на фиксър за тайни сделки на големи компании.

Във филма му партнира Лили Джеймс, по петите му плътно е Сам Уортингтън („Аватар“), а лентата тръгва от днес по кината.

Изнудване

Историята ни запознава с Аш (Риз Ахмед), който изпълнява функцията на посредник между големи корпорации и хора, опитващи се да извадят наяве „кирливите им ризи“. Всъщност името му разбираме много по-късно във филма, но това е нарочно. Аш е изключително внимателен, потаен и понякога дори арогантен в работата си да изнудва големи компании за тайните им. С него се свързва Сара (Лили Джеймс), която иска да се отърве от ужасна тайна. Тя е уволнена, защото знае за опасна за хората пшеница. Това обаче не е всичко, тъй като по петите ѝ е екипът на Даусън (Сам Уортингтън), който я заплашва. Аш се съгласява да помогне на Сара, играта на котка и мишка започва, но бързо нещата стават лични и опасни.

Услуга

Режисьор на „Посредникът“ е Дейвид Макензи, а за красивата визия е отговорен операторът Джил Нътгенс. Риз Ахмед спечели „Оскар“ за ролята си в „Звукът на метала“ и сега доказва класата си.

Филмът е изпълнен с обрати, като може би единствената слаба страна са екшън сцените, тъй като за жалост Ахмед няма нито внушителна физика, нито излъчване.

Александър Пашов
