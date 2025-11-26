Б утилка разкошно червено вино от реколта 2018 и дузина саксии с коледни звезди получи голямата ни поетеса Маргарита Петкова на премиерата на поетичния спектакъл „Без завеси“.

„Много съм развълнувана, тъй като дойдоха мои почитатели от цяла България. Взели отпуск, че са работещи хора. Една жена от Кубрат с мъжа си. Рада от Търново със сина си - беше ми донесла керамични чаши от Самоводската чаршия. Толкова много цветя получих, че не мога да им намеря място вкъщи. Изненадаха ме и с няколко шала – понеже знаят от фейсбук, че много обичам, разказа пред „Телеграф“ кралицата на родната лирика.

Без завеси

С „Без завеси“ стартира нов лъч в центъра за изкуство Сити марк, наречен „поезиЯ“. „Смисълът на главното Я е „Я, какво става тук“. Ще се дава сцена за такива рецитали, премиери, поети от различни поколения, но не на всеки графоман“, обясни Петкова. Спектакълът е под режисурата на Мариус Донкин и с участието на Борис Коев, Лидия Павлова и Денис Хаят. „Мариус е направил великолепно представление. През цялото време търсех някъде да направя някаква забележка, но не намерих. Още преди 2 г. той ми сподели за идеята си, а преди година започна и работата по спектакъла. Имам му доверие, чел е стихове на две мои премиери. Той си избра актьорите, обясни ми концепцията си и му избрах подходящите стихове. Не съм ходила на репетиции да им се бъркам, само на една среща да се запознаем“, разказа още авторката.

Маргарита Петкова и Мариус Донкин

Представлението започва с мултимедия, в която Маргарита Петкова рецитира най-популярното си стихотворение „Едно налице, две на опаки“, по-известно като „Барабар Петкова с мъжете“. Премиерата бе уважена от вицепрезидента Илияна Йотова, от естрадните легенди Богдана Карадочева, Стефан Димитров и Мими Николова, актьора Влади Въргала, режисьора Нина Димитрова. „Мариус Донкин избра заглавието на спектакъла да е „Без завеси“, то е част от стихотворението, с което завършва. Важно е да се разбере, че това е театър с режисура, актьори, осветление, технически екипи и с билети, защото изкуството се заплаща. Не е просто рецитал - някакви хора четат стихове от папки. Щастлива съм, че влиза в репертоара на театъра и ще се играе регулярно – следващата дата е на 11 януари, а има вече и много покани за гастроли из страната“, добави Маргарита Петкова.

