К расавицата Ваня Червенкова си купува самолет? Това се питат феновете ѝ, като се дивят на страхотните снимки, които Ваня е качила в мрежата.

Тя отиде в Прага и се отдаде на огледи на самолети.

Популярната в светските среди и шоупрограми дама от няколко години е пилот на леки форми самолети, та в чешката столица е намерила какво да гледа.

Там има и подходящи музеи за целта. А що се отнася до бирата, няма как да не се мине покрай много атрактивните местни пивници, където различни видове пиво се точат едно до друго.

Известна с добрия си вкус, с преследване на целите и с свободолюбивия си дух, нищо чудно в най-скоро време да приземи свой собствен самолет на летището в София.