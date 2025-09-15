С ър Брайън Мей и Роджър Тейлър изпълниха за първи път със симфоничен оркестър „Бохемска рапсодия“ на „Куин“ в Роял Албърт хол в Лондон.

Паметното събитие бе по повод 50 години от излизането на една от най-известните песни на всички времена. Тя е родена от покойния Фреди Меркюри, вокалиста на „Куин“, който почина през 1991 г. от СПИН.

„Фреди щеше да се радва да бъде тук“ - каза сър Брайън пред Би Би Си. „Щеше да е на тази сцена и да се наслаждава“, добави той.

На въпроса какво би облякъл по този повод екстравагантният Фреди, приятелят му отговори: „Мисля, че би било официално. Нямаше да носи къси шорти или трико. Щеше да е с фрак, много елегантен“.

В симфоничното изпълнение с хора и оркестъра на Би Би Си се включиха тенорът Сам Оладеинде – за високите вокали на Фреди, и сопраното Луиз Алдър за известната част Bismillah!. Сър Брайън за момент пропусна репликата си в заключителното китарно соло, но кулминацията - призрачен запис на Меркюри, който пее „както и да е, вятърът блуждае“, последван от удара на Роджър Тейлър по най-големия гонг на Великобритания - беше посрещната с огромен рев на одобрение.

Изцяло новият оркестров аранжимент на Стюарт Морли придаде на „Бохемска рапсодия“ „свежо величие“.

Говорейки зад кулисите, сър Брайън нарече изпълнението „много емоционално“.

„Малко прекалено емоционално за мен - добави той. - Пропуснах няколко неща, които бих искал да се подобрят. Но цялостното усещане беше страхотно.“