Т ова е пореден македонски цирк - така изглежда отстрани, но при всички случаи това е реакция, резултат от политиката на антибългаризма в Северна Македония. Така коментира развихрилия се скандал с легендата на попфолка Цеца Величкович и разветия български флаг във Велес бившият ни посланик в Скопие и дългогодишен евродепутат Александър Йорданов в новия епизод на Телеграфно подкастът.

Свидетели сме как насажданият с години език на омразата към всичко българско прерасна от говорене в действия. В последните години има вече и извършени престъпления от омраза към България, добави Йорданов.

МИЦКОСКИ пак си намери враг: България да признае македонците, иначе имаме сериозен проблем!

Бих казал, че романтиката, за която навремето говореше тогавашният ни президент Петър Стоянов, е останала в далечното минало. Не знам дали отиваме напред или се връщаме назад, но съм убеден, че трябва да отстояваме своята история и култура – това го прави всеки европейски народ и го дължим на предците си.

Йорданов прави болезнено точна диагноза в разговор с Михайлина Димитрова:

Антибългаризмът се е превърнал в политическа валута в Скопие, а България твърде дълго е стояла в ролята на пасивен наблюдател.

„Не мога да нарека българите и македонците два народа. В моето съзнание те са един народ“, казва експосланикът. Той припомня, че всички герои, с които днешна Македония се гордее – Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански, Пере Тошев – са се самоопределяли като българи, учили са в български училища, писали са на български език.

„Ако подарим тази памет на някой друг, утре ще трябва да обясняваме на света кои сме“, подчертава той.

За него най-страшното постижение на македонската политика е, че е успяла да раздели един народ. „Не може един баща да създаде два народа“, казва Йорданов метафорично. „Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание“.

МИЦКОСКИ: Както Русия отрича украинската идентичност, така България отрича македонската!

Александър Йорданов познава лично както сегашният премиер на Северна Македония Християн Мицкоски, така и големите приятели на България – бившия премиер Любчо Георгиевски и загиналия трагично президент Борис Трайковски.

„Направи ми впечатление на прекалено самоуверен човек, без особено покритие. Невеж по исторически въпроси, но с огромно самочувствие“, разказа бившият ни посланик на Мицкоски.

В разговора Михайлина Димитрова припомня снимките на Йорданов с Любчо Георгиевски.

„Любчо е един от малкото македонски политици, който знае историята такава, каквато е. Той е честен, интелигентен и не жертва истината заради кариера“, казва Йорданов.

БУРЯ В СКОПИЕ: Погнаха Мики, продуцента на Цеца!

С особен респект Йорданов говори за покойния президент Борис Трайковски, когото определя като „честен и искрен приятел на България“.

„Той отлично познаваше истината за историята и знаеше, че българи и македонци са един народ“, казва посланикът.

При една дипломатическа среща Трайковски дори се пошегувал:

Ако премина на моя струмишки диалект, само българският амбасадор ке ме разбере.

Последно Йорданов говори с президента на 25 февруари – ден преди фаталната катастрофа край Мостар през 2004 г.

СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ДОКЛАДА: Мицкоски ревна: България иска да ни унищожи!

Доскорошният евродепутат, известен политик от 90-те години, е единственият българин, който е имал среща с покойния американски президент Роналд Рейгън. Какво са си казали и защо Любчо Георгиевски започва да пише името си с „б“, как в Европа вече знаят, че нямаме нужда от слушалки, когато български президент говори в македонския парламент – гледайте новия епизод на „Телеграфно подкастът“.

Михайлина Димитрова