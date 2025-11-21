Е дна от най-красивите и разпознаваеми жени у нас – Биляна Йотовска – спечели титлата „Мисис България“.

А историята зад участието ѝ звучи като сюжет от филм. „Истината е, че дъщеря ми Никол изпрати документите ми за кастинга и чак след като бях одобрена, ми каза“, споделя през усмивка Биляна пред „Телеграф“. Йотовска отдавна не е просто лице с перфектна визия. Тя е жена с мисия, силно присъствие в спорта, медиите и обществения живот. „Аз съм Биляна – жена, майка, съпруга, спортист, човек на действието. Човек, който вярва в личния пример, в добротата и в това, че най-красивото е да вдъхновяваш“, казва тя. Днес се чувства благодарна, а животът ѝ – както сама признава – е динамичен, но „когато правя нещата с любов и смисъл, това ми дава огромна енергия“.

Кастинг

Инициаторът е Никол. След като вижда пост във Facebook, тя изпраща снимки и биографията на майка си, без да ѝ каже. „Идеята ми хареса, усетих го като правилния момент“, признава Биляна. Години наред тя се развива в различни роли – атлет, нутриционист, автор, бизнес дама – и чувството ѝ е, че участието е естествено продължение на всичко това. „Казах си, че искам да покажа цялата си женска сила и хармония по един различен начин“.

Корона

„Първата ми мисъл беше: „Леле, представям си колко уникално преживяване ще е на световния финал!“, разказва Биляна. След това я връхлита благодарност – признание за много години работа и отдаденост. Тя вярва, че смисълът на короната е отговорност.

„Да бъда пример – за жените, за момичетата, за семействата. Дава ми още един глас, който да използвам за смислени каузи“.

Първата вече е факт – засаждане на дръвчета. Йотовска планира да използва титлата, за да насърчава активния начин на живот и здравето при децата и подрастващите. „Вярвам, че промяната започва от малките навици, от семейството, от личния пример“, казва тя.

Магия

Там, където зрителите не виждат, Биляна намира дух на подкрепа и уважение. Интересен момент от бекстейджа остава ярко в ума ѝ.

„Докато бях на сцената и изчаквах моя ред, ми се развърза роклята! Никол изтича и ми я завърза отзад на гърба… беше забавно!“.

В друг момент, малко преди финала, всички участнички си помагат: „Оправяхме си рокли, коси… Точно тогава си казах: „Ето това е женска сила“.

Дом

В семейството си Биляна се радва на пълна подкрепа, свобода и разбиране. Успяла е да изгради стабилна връзка с половинката си.

„Митко беше много щастлив и ме подкрепи за конкурса. Той винаги е моята сила, а дъщеря ми — моето вдъхновение“, споделя Биляна.

Най-красивото в отношенията им според нея е, че са екип. „Подкрепяме се, уважаваме се и винаги си даваме пространство да растем — заедно и поотделно“, казва тя и добавя, че дъщеря ѝ Никол е най-големият ѝ учител по търпение. В свободни дни семейството се радва на простите, истински неща – домашна закуска, филм или време в двора с животните. Обичат да пътуват.

Вдъхновение

Мотивират я хората, с които работи. „Тези, които ми пишат ежедневно в социалните ми канали, тези, с които се срещам на семинарите, децата. Явно успявам да ги вдъхновя да променят живота и навиците си. Това е най-голямата награда и мотивация за мен“, добавя тя. В момента работи по няколко няколко нови проекта, свързани с марката й и общия бизнес с Митко. Подготвя се и за участие на изложение в Китай. Сега строят нов дом за бранда им и времето е напълно заето.

Дисциплина

„Аз съм истински Козирог! Имам добра организация и дисциплина“, смее се Йотовска. И вярва, че това стои зад успеха й. Сутрин започва с чаша вода, хранителни добавки, кратка тренировка на гладно и вкусна закуска. Вечер – грижа за кожата и време със семейството. Тайната на перфектния външен вид според нея е проста: „Сън, хидратация, спорт, чиста храна и много усмивки“. Спортът е част от ежедневието ѝ – тренира около пет пъти седмично, като слуша тялото си. Храни се чисто, балансирано и цветно. Обожава яйцата, ядките, плодовете и зеленчуците. Изкушава се от екзотични плодове – манго, папая, драконов плод…

Кухня

Йотовска е запалена домакиня. „Обичам да готвя и това не е тайна - имам пет книги за здравословно хранене. Обожавам да приготвям здравословни десерти и закуски“.

Разпуска с автобиографии и СПА

Биляна обича СПА, тишината и автобиографиите. Харесва истории на популярни личности. „Последно четох историята на майката на Илън Мъск, споделих я на стори и я отбелязах, а тя дори ми репостна сторито!“, смее се тя. Обича книгите на Арнолд Шварценегер, Памела Андерсън и лейди Даяна.

Опознава света с Митко

Семейството обожава да пътува и си е създало традиция всяка година да си подарява екзотична дестинация. През януари всички заедно заминават на топло място – Камбоджа, Виетнам, Мексико, Малдиви. Тази година пропускат заради много работа. В България любимото им място е Баня и Банско - заради топлите спомени от този район, където е израснала с баба си и дядо си. На море последните години пътува до Гърция. „Да пътувам, да създавам спомени с любимите хора, да се разхождам сред природата - това ме прави истински щастлива“.

Мариана Маринова