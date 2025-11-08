Н АСА разби надеждите за контакт с извънземни и отсече, че 3I/ATLAS всъщност е комета, колкото и странно да се държи, при това тя е по-древна от Слънцето.

ВЕЧЕ Е СИГУРНО? Извънземен кораб обикаля Слънчевата система?!

Новите изчисления на обекта, който фучи из Слънчевата система с най-голямата засега измерена скорост на космическо тяло, сочат как той се е появил поне преди 7-7,5 милиарда години. А това си е направо един път и половина повече от родната звезда, за която се предполага, че е на около 4,6 милиарда години. Дълго време е стоял в периферията на Слънчевата система, след което дойде към центъра, направи обиколка около звездата и сега излиза.

Скорост

3I/ATLAS постоянно увеличава скоростта си и това подхранва въображението на уфолозите. Преди да завие около Слънцето, тя беше около 210 000 км/ч, след това обаче обектът ускори и надмина 270 000 км/ч. На всичкото отгоре 3I/ATLAS се оказа как всъщност не върви натам, накъдето всички очакваха. Ави Льоб е харвардският астроном, който предизвика големия интерес към обекта с изказването си, че прилича на комета, но не се държи като такава, а по-скоро като кораб или сонда на извънземни. Според него 3I/ATLAS с тази маневра напълно е доказал, че няма логично обяснение за траекторията му и това може да води до съмнения дали пък наистина няма някакви разумни същества или технологии. Льоб смята, че има вероятност разумни същества да използват древни комети за разузнаване.

3I/ATLAS няколко пъти си сменя цвета.

Опашка

НАСА пък даде доста приемливи обяснения защо 3I/ATLAS си сменя цвета и защо не направи очакваната голяма опашка, каквато подхожда на комета. Според агенцията дългото космическо лъчение, на което е подложена 3I/ATLAS и многото прах през годините, който се е трупал върху обекта, са консервирали големия лед на кометата и тя затова не е образувала типичната опашка, а само някакъв ореол, който уфолозите оприличиха на защитен механизъм срещу слънчевата топлина и радиация. Именно топенето на различни слоеве прах обяснява според НАСА защо кометата свети ту в един цвят, ту в друг, а не било включване на светлините на кораб.

Германската астрономка Зузане Пфалцнер извади интересна теория как всъщност 3I/ATLAS сее планети. Подобни обекти прелитат през звездните системи и ако бъдат уловени от местното слънце да се задвижат в орбита около него, след много кратко астрономично време се превръщат в ядро на планети. Тя смята, че подобно нещо се е случило с Юпитер. Но сега нашето Слънце не е уловило в орбита 3I/ATLAS заради голямата скорост на кометата и тя ще отлети извън системата. За да улови кометата, масата на Слънцето трябва да бъде поне двойно по-голяма, смята германката.

А учените тепърва се надяват да направят добри снимки на обекта, защото сега може би ще бъде по-добре да го видим откъм Земята.

Георги П. Димитров